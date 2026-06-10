Calciomercato Roma dal Brasile spunta Viery | chi è il difensore del Gremio seguito dai giallorossi

Da sololaroma.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta valutando il difensore brasiliano Viery, attualmente in forza al Gremio. Il club giallorosso segue il giocatore, considerato un talento emergente, come parte della strategia di rafforzamento della rosa con giovani promesse internazionali. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Viery è stato inserito tra i potenziali acquisti nel mercato calciomercato. La società continua a monitorare il mercato brasiliano e internazionale per eventuali sviluppi.

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La Roma continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio progetto tecnico. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Viery, difensore centrale del Gremio che in Brasile viene considerato uno dei prospetti più promettenti della nuova generazione. Secondo quanto riportato da fonti sudamericane e rilanciato da LaRoma24, il club giallorosso avrebbe inserito il classe 2005 nella lista dei giocatori da seguire con attenzione in vista delle prossime finestre di mercato. Non si tratta di una trattativa avanzata, ma di un interesse concreto per un profilo che sta attirando attenzioni in tutta Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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