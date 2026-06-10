Calciomercato Roma dal Brasile spunta Viery | chi è il difensore del Gremio seguito dai giallorossi

La Roma sta valutando il difensore brasiliano Viery, attualmente in forza al Gremio. Il club giallorosso segue il giocatore, considerato un talento emergente, come parte della strategia di rafforzamento della rosa con giovani promesse internazionali. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Viery è stato inserito tra i potenziali acquisti nel mercato calciomercato. La società continua a monitorare il mercato brasiliano e internazionale per eventuali sviluppi.

La Roma continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio progetto tecnico. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Viery, difensore centrale del Gremio che in Brasile viene considerato uno dei prospetti più promettenti della nuova generazione. Secondo quanto riportato da fonti sudamericane e rilanciato da LaRoma24, il club giallorosso avrebbe inserito il classe 2005 nella lista dei giocatori da seguire con attenzione in vista delle prossime finestre di mercato. Non si tratta di una trattativa avanzata, ma di un interesse concreto per un profilo che sta attirando attenzioni in tutta Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Viery Gremio, chi è il difensore brasiliano proposto alla Juve nell’affare Arthur

Calciomercato Roma, idea Nathan Aké: il difensore offerto ai giallorossiNel calciomercato della Roma si è presentata l'opportunità di acquistare Nathan Aké, difensore di livello internazionale.

Temi più discussi: Calciomercato Roma, caccia all’esterno sinistro: Ruggeri in pole, ma spuntano Oosterwolde e Obrador; Roma, idea Ruggeri. E piace anche Obrador; Wesley, rischio Mondiale: Ho sentito qualcosa al ginocchio; News Brasile.

#Calciomercato, dal Brasile: la Roma tratta per #Dodô. Affare da 15-20 milioni #ASRoma x.com

Calciomercato Roma - Dal Brasile: osservatori giallorossi sulle tracce di Viery del GremioLa Roma continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani talenti internazionali. Il club giallorosso, impegnato nella costruzione della rosa del futuro, sta monitorando diversi profili e tra ... msn.com

Dal Brasile, occhi su Viery per la difesa: le ultimeSui portali brasiliani si parla di un interesse della Roma per il difensore del Gremio, ma la concorrenza è tantissima ... ilromanista.eu

Tifosi di Montecatini che vincono la semifinale di serie b1 per andare in serie a2 ahahahahahahahhaahhaha, mo si giocano la finale contro la VIRTUS ROMA reddit