Calciomercato Roma idea Nathan Aké | il difensore offerto ai giallorossi

Nel calciomercato della Roma si è presentata l'opportunità di acquistare Nathan Aké, difensore di livello internazionale. Il suo nome è stato proposto alla società giallorossa, che sta valutando l'offerta. Aké attualmente gioca in un club europeo di primo piano e ha già maturato esperienze significative in competizioni internazionali. La trattativa si trova in una fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi.

Il calciomercato della Roma si accende improvvisamente con un nome di caratura internazionale per il reparto difensivo. Nathan Aké, difensore centrale del Manchester City e della nazionale olandese, sarebbe stato offerto ufficialmente al club giallorosso attraverso il lavoro di un intermediario. Secondo quanto riportato dalla testata britannica transfer.com, il calciatore classe 1995 è al centro di una manovra diplomatica che coinvolge diverse società di Serie A, con la dirigenza capitolina che avrebbe già iniziato a valutare con attenzione la fattibilità dell’operazione per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, idea Nathan Aké: il difensore offerto ai giallorossi Notizie correlate Calciomercato Inter, Nathan Aké proposto ai nerazzurri: sfida aperta con Juventus e Romadi Lorenzo VezzaroCalciomercato Inter: l’intermediario presenta il profilo del difensore del City, riflessioni in corso per la difesa di Chivu... Calciomercato, Aké offerto anche al Milan: l’olandese avrebbe un costo sostenibileArrivato giovanissimo in Inghilterra nel Chelsea e successivamente esploso con il Bournemouth, il difensore olandese Nathan Aké, classe 1995, gioca... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mercato Roma, idea Aké per rinforzare la difesa: il centrale può lasciare il City; Mercato Roma, idea Aké: occasione dal Manchester City per la difesa; Calciomercato Roma, Aké idea per la difesa: con Oosterwolde nel mirino, Friedkin prepara la rivoluzione; Calciomercato Inter, Nathan Aké proposto ai nerazzurri: sfida aperta con Juventus e Roma. Calciomercato Roma, Gasp ha le idee chiare: Fortini, Dodo e Gudmundsson https://tinyurl.com/22lvo8bz #calciomercato #CalciomercatoRoma #roma #romadodo #romafortini #RomaGudmundsson - facebook.com facebook Calciomercato: la Roma guarda in casa #Fiorentina per le (due) fasce x.com