Viery Gremio, difensore brasiliano di 21 anni, gioca nel campionato nazionale. È un centrale con piede mancino, valutato come possibile alternativa a Kelly nella rosa. La Juventus sta considerando il suo nome come parte di una trattativa per l'acquisto di Arthur. Gremio ha già disputato diverse partite nel massimo campionato brasiliano, mostrando una buona presenza in difesa.

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© Juventusnews24.com - Viery Gremio, chi è il difensore brasiliano proposto alla Juve nell’affare Arthur

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