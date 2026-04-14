Il Napoli pensa a Bernasconi per la fascia sinistra | la situazione | CM

Il club di calcio sta considerando l'acquisto di un giovane difensore per rinforzare la fascia sinistra. Si tratta di Lorenzo Marco Bernasconi, che si è messo in evidenza durante questa stagione. Le ultime notizie riguardano le possibili decisioni sul suo trasferimento e le trattative in corso. La vicenda coinvolge diverse società interessate e si svolge nel contesto delle operazioni di mercato in corso.

Si chiama Lorenzo Marco Bernasconi una delle più grandi rivelazioni di questo campionato: le ultime sul suo futuro. Risveglio amarissimo per il Napoli, che pareggia a sorpresa (1-1) sul campo del Parma nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A e scivola a nove punti di distacco dal primo posto dell’Inter quando mancano appena sei giornate al termine del campionato. Il discorso scudetto, dunque, si complica terribilmente per la squadra allenata da Antonio Conte che sabato 18 aprile riceverà allo ‘stadio Diego Armando Maradona’ la Lazio di Sarri. Bernasconi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Napoli che, però, resta concentrato anche sul mercato con l’obiettivo di rinforzarsi in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Napoli pensa a Bernasconi per la fascia sinistra: la situazione | CM Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativaCalciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Griezmann via dall’Atletico... Roma, Bernasconi nel mirino per la fascia: la richiesta di Gasperini e lo stato della trattativaLa Roma continua a muoversi con determinazione sul fronte mercato e punta decisamente su Bernasconi come possibile rinforzo per la fascia. Non si pensa alle altre, nonostante il pareggio del Napoli Coraggio e personalità: dopo Lautaro, anche mister Chivu ha chiesto ai suoi ragazzi di tirare fuori gli attributi in una sfida delicata come quella contro il Como #comointer #chivu #seriea - facebook.com facebook