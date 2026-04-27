Durante la sessione di calciomercato estivo, il tecnico della squadra ha indicato il nome di Dodo come obiettivo principale per rinforzare la fascia laterale. La società sta valutando questa operazione in vista di una possibile rifondazione della rosa, mentre Gasperini ha già iniziato a definire le priorità per la squadra. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora riguardo all'acquisto o alle trattative in corso.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il tecnico giallorosso traccia le linee del mercato estivo: priorità alla difesa e agli esterni, con il brasiliano dei viola in cima alla lista. In vista di una sessione estiva che si preannuncia come una vera e propria rifondazione, Gian Piero Gasperini ha iniziato a dettare le priorità per la sua Roma. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’allenatore di Grugliasco ha richiesto esplicitamente un restyling profondo delle corsie esterne, individuando in Dodo della Fiorentina il profilo ideale per il suo sistema di gioco.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini punta Dodo: è lui l’obiettivo per la fascia

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