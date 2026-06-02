Com’è andata la stagione del Dibu Martinez all’Aston Villa? I numeri dell’obiettivo della Juventus per rifondare la porta

Durante questa stagione, il portiere ha disputato tutte le partite di campionato, con una media di circa un gol subito a partita. Ha mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni su 38 gare. Le sue parate decisive sono state 98, con un tasso di parate riuscite del 75%. La sua valutazione da parte della dirigenza si basa su questi numeri, considerandolo un possibile rinforzo per la porta nel prossimo mercato estivo, in alternativa ad altri candidati come il portiere brasiliano.

di Luca Fiore La dirigenza valuta Emiliano Martinez per il mercato estivo viste le difficoltà per Alisson: ecco le statistiche del Dibu in questa stagione. La Juventus continua a sondare intensamente il mercato in vista della prossima stagione. A causa delle evidenti difficoltà legate al possibile acquisto di Alisson, la dirigenza sta prontamente valutando delle opzioni alternative. Tra i principali nomi finiti sotto la lente di ingrandimento spicca quello del Dibu Emiliano Martinez. Nei prossimi giorni potrebbero partire i primi contatti esplorativi, necessari per comprendere le intenzioni e per calcolare i costi dell’operazione. A 33 anni, fresco vincitore dell’ Europa League, il sudamericano rappresenta una certezza assoluta di livello internazionale e potrebbe garantire una leadership immediata per tornare al vertice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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HA DETTO SÌ, CHIAMATA POSITIVA: DIBU MARTINEZ JUVENTUS VICINI | COMOLLI CHIAMA LEWANDOWSKI

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