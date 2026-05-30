Il Napoli ha raggiunto un accordo con Allegri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione, ma l’ufficialità sarà annunciata dopo la risoluzione con il Milan. Sul mercato, il club valuta la cessione di Anguissa in cambio di Rabiot. Tra i giocatori nel mirino ci sono Vlahovic, Gila e Gatti. Non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali trattative o trasferimenti imminenti.

? In Sintesi Il Napoli e Massimiliano Allegri hanno un accordo per un biennale da 4 milioni di euro a stagione, ma si attende la buonuscita del tecnico con il Milan per l’ufficialità. Sul fronte del calciomercato, non ci sarà una rivoluzione ma un’integrazione mirata. Si passerà alla difesa a quattro, con Gila e Gatti nel mirino. A centrocampo, le probabili partenze di Anguissa ed Elmas spingono il club verso Adrien Rabiot, pupillo di Allegri, sebbene frenato da un ingaggio di 5,5 milioni. In attacco, la suggestione Vlahovic si scontra con la realtà: il Napoli ha appena versato la prima rata al Manchester United per il riscatto definitivo di Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Calciomercato Napoli con Allegri: Rabiot per Anguissa, nel mirino Vlahovic, Gila e Gatti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Piace un centrocampista del Napoli. Via due mediani rossoneri. Ecco chi ha provato Allegri. Anguissa

Notizie e thread social correlati

Gila e Gatti nel mirino: Allegri ridisegna la difesa del NapoliMassimiliano Allegri sta riorganizzando la difesa del Napoli, puntando a migliorare la solidità del reparto.

Napoli, con Allegri arriva Gila e non solo: pronto RabiotIl Napoli si avvicina a un progetto che include l’arrivo di Gila e Rabiot, con l’obiettivo di rafforzare la squadra.

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, il futuro con Allegri: colpi e idee per il ciclo azzurro; Come potrebbe giocare il Napoli di Allegri; Calciomercato Napoli, Gazzetta: Allegri, l'addio con il Milan va ancora definito; Napoli, è fatta per Allegri: sarà Max l'erede di Conte. Dettagli e i motivi della scelta.

#Allegri ha l'accordo con il Napoli, ma non è tutto finito con il Milan: il punto sul contratto #milan #SempreMilan #calciomercato x.com

[Sky Sport Italia] Il Napoli accorda un contratto biennale con Massimiliano Allegri, in attesa dei dettagli finali reddit

Calciomercato Napoli, il futuro con Allegri: colpi e idee per il ciclo azzurroNon può ancora farlo, ma Max Allegri è pronto a indicare la strada. Nelle ultime ore sono andate avanti le macchine burocratiche che consentiranno all’ormai ex allenatore ... ilmattino.it

Dal Milan al Napoli con Allegri, ma non si tratta di RabiotAllegri al Napoli con Rabiot e non solo: spunta il nome di un altro quasi big rossonero. Ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it