Mercato Napoli da Rabiot a Gila | le mosse per Allegri

Il Napoli sta pianificando il mercato estivo con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Tra le mosse principali ci sono trattative per portare a termine acquisti di giocatori già individuati, tra cui un centrocampista e un attaccante. Si stanno valutando diverse opzioni per soddisfare le richieste dell’allenatore. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli degli accordi. La finestra di mercato si aprirà prossimamente.

Il Napoli prepara il mercato estivo partendo da una premessa chiara. La rosa è già ampia e ogni nuovo innesto sarà legato anche alle uscite. Il club azzurro vuole intervenire in modo mirato, senza appesantire ulteriormente l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sport, uno dei reparti da monitorare con attenzione è il centrocampo. In caso di addio di Frank Anguissa, il Napoli potrebbe valutare un tentativo per Adrien Rabiot, profilo molto gradito ad Allegri. Diverso il discorso per Kevin De Bruyne, considerato un punto fermo del nuovo progetto tecnico. La priorità immediata resta però la fascia destra difensiva. Il Napoli cerca un vice Giovanni Di Lorenzo, utile per garantire rotazioni e maggiore profondità in un calendario che sarà ricco di impegni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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