Calciomercato Juventus rivoluzione in difesa | possibile addio di Gatti

La Juventus sta programmando la rosa per la stagione 2026-2027, con attentamente pianificati acquisti e cessioni. Tra le operazioni in corso, si discute la possibile partenza di Gatti, che potrebbe lasciare la squadra. La società sta valutando anche altri movimenti, tra cui acquisti a parametro zero, per rispettare le esigenze economiche e sportive del club. La situazione è in evoluzione e le decisioni definitive devono ancora essere prese.

La Juventus lavora per costruire la rosa della stagione 2026-2027, tra innesti, possibili colpi a zero e cessioni necessarie per risanare le casse. Tra questi, Federico Gatti, che, stando a quanto raccontato da Tuttosport, potrebbe lasciare Torino per trasferirsi Oltremanica, dove numerose squadre lo starebbero tenendo sott’occhio. Interesse dall’Inghilterra, occhio alla Serie A. Nella capitale inglese, il Crystal Palace avrebbe già sondato il terreno con primi contatti esplorativi, ma tra le alternative ci sarebbe anche il Fulham, che vorrebbe rafforzare il proprio reparto difensivo. Più a nord-ovest, Aston Villa ed Everton si sarebbero informate sul profilo del giocatore, anche se tutto dipenderà dalle richieste economiche della Juventus.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa: possibile addio di Gatti Calciomercato Juventus, le ultime su Guido Rodriguez e il possibile ritorno dal Liverpool di Chiesa Notizie correlate Leggi anche: Juventus, rivoluzione in difesa: il piano di Spalletti tra l’addio di Gatti e l’innesto di Senesi Calciomercato Inter, Pedullà anticipa la rivoluzione in difesa: «Addio a Sommer e Acerbi»di Redazione Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano un restyling profondo: la dirigenza della Beneamata pianifica la prossima... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juventus, non solo Lewandowski: il piano per gli esterni. Da Greenwood al bivio Conceiçao; Calciomercato Juve, la shortlist di Comolli: il sogno di Spalletti e la doppia occasione Guardiola; Calciomercato Juve – Accordo fatto per Alisson, si accende il sogno Bernardo Silva; Calciomercato Juventus: colpo alla Morata dal Real Madrid. Liverpool, rivoluzione in arrivo: Juventus forte su AlissonCon il ciclo di Arne Slot che entra in una nuova fase,il Liverpool si prepara a essere uno dei grandi protagonisti del mercato 2026. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, tra i ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus, accordo verbale con Alisson | Rivoluzione in porta per Spalletti (22 aprile 2026)Calciomercato Juventus, accordo verbale con Alisson: i bianconeri optano per un cambiamento importante tra i pali con l'ex Roma (22 aprile 2026) ... ilsussidiario.net BOMBA DI MERCATO PER LA JUVE! Il calciomercato entra nel vivo e i bianconeri sognano in grande. Secondo Fabrizio Romano, #Alisson ha una ferma intenzione: vuole trasferirsi alla #Juventus! Il portiere brasiliano ha dato la sua totale apertura per - facebook.com facebook Calciomercato #Juventus La decisione di #Gasperini su #Celik e #Pellegrini x.com