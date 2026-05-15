Federico Gatti sembra destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione. Dopo aver trascorso un’annata caratterizzata da diversi infortuni e pochi minuti in campo, il club ha deciso di mettere il difensore sul mercato. La decisione arriva dopo che la dirigenza ha valutato le possibilità di cessione e ha aperto le trattative per trovare una nuova sistemazione all’atleta. La volontà di separarsi da Gatti si inserisce nel quadro delle strategie di mercato della società.

Federico Gatti è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Dopo un’annata piena di infortuni e povera di minutaggio, la dirigenza avrebbe deciso di mettere definitivamente il difensore sul mercato. Dal primo marzo, giorno del gol che ha sancito la rimonta bianconera contro la Roma, il classe ’98 ha giocato sempre meno ed è stato relegato ai margini del progetto. Spalletti punta alla rivoluzione in difesa e l’ex Frosinone sembra essere il primo in lista partenti. Sul calciatore il numero di possibili destinazioni si è ridotto notevolmente, con il difensore che vorrebbe rimanere in Italia, ma tenendo sullo sfondo l’ipotesi Turchia. Gatti-Juve: la sua stagione e gli scenari di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, poco spazio per Gatti: prende piede l’addio in estate

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