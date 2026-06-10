Calciomercato Juventus Emiliano Martinez nel mirino | è il profilo giusto o un ripiego?

La Juventus sta valutando l'acquisto di Emiliano Martinez, portiere attualmente in forza a un club di Premier League. La società sta analizzando se rappresenti una scelta strategica o un'alternativa di emergenza. Il mercato dei portieri è in fermento, con molte variabili ancora da definire. La decisione sulla possibile firma dipende da valutazioni tecniche e dalle offerte in arrivo.

Juventus, il nome di Martinez accende il dibattito: occasione o ripiego?. Il mercato dei portieri in casa Juventus sta vivendo giorni di grande incertezza. Il nome di Emiliano Martinez, estremo difensore dell’ Aston Villa, è tornato prepotentemente al centro dei discorsi bianconeri. Eppure, la sensazione che si respira nell’ambiente è di profonda cautela, se non di scetticismo. Tra primi contatti e improvvise aperture. I primi contatti risalgono allo scorso marzo, un periodo in cui il profilo dell’argentino non sembrava convincere appieno la dirigenza juventina. Cosa è cambiato da allora per far sì che, all’improvviso, il suo nome sia tornato in auge? La domanda sorge spontanea e lascia spazio a pochi dubbi: Martinez sembra essere diventato un piano B, se non addirittura un ripiego dell’ultima ora. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Juventus, il nome di Martinez accende il dibattito: occasione o ripiego

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Quello detto da @DiMarzio non ci risulta: non è vero che la #Juventus non voglia pagare #EmilianoMartinez, ovviamente non si spenderanno 20M€ per un 33enne, ma si arriverà a 12M€. #calciomercato x.com

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