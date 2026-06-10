La Juventus sta lavorando a una rivoluzione nel settore offensivo, con l'obiettivo di sostituire Vlahovic dopo l’arrivo di Sorloth. Sono in corso trattative per l’acquisizione di Martinez, mentre alcuni giocatori chiave sono in vendita per rispettare i parametri del Financial Fair Play. La squadra sta riorganizzando il reparto offensivo e definendo le uscite per adeguarsi alle norme finanziarie.

Chi sostituirà Vlahovic nel reparto offensivo dopo l'arrivo di Sorloth? Quali giocatori fondamentali verranno venduti per rispettare il Financial Fair Play? Come potrà la Juventus permettersi l'ingaggio di Kessié o Kolo Muani? Chi è il favorito per diventare il nuovo numero uno bianconero??? In Breve Operazione Sorloth stimata in circa 30 milioni di euro con possibile scambio Nico Gonzalez. Kolo Muani profilo ideale per sostituire Openda nonostante ingaggio molto elevato . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Ameve.eu - Juventus, rivoluzione in corso: Martinez e Sorloth nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, non solo Sorloth: nel mirino ci sono anche Oblak e Gimenez dell’Atletico MadridLa Juventus sta valutando altri acquisti oltre a Sorloth, concentrandosi sull’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, all-in per Sorloth e MartinezSul mercato, la Juventus punta forte su Alexander Sorloth e il portiere Dibu Martinez.

Temi più discussi: Juventus, continuità o rivoluzione? Bremer, Cambiaso e non solo ai saluti: ecco come cambia la Vecchia Signora; Juve, ipotesi Goretzka a zero: gli agenti hanno chiamato i bianconeri; Dopo Vieri, la Juve prende... Viery? Chi è il 2005 del Gremio; Il procuratore di Esposito: Pio è felice all'Inter e resterà lì per tanti anni.

[DiMarzio] Non è stato raggiunto alcun accordo tra la Juventus e Vlahovic, non ci saranno ulteriori incontri e l'attaccante partirà reddit

Juventus, rivoluzione in attacco: da Kolo Muani e Sorloth, tutti gli scenari del mercato bianconeroLa Juventus prepara una profonda rivoluzione offensiva: Vlahovic verso l'addio, mentre Kolo Muani e Sorloth emergono come i principali obiettivi ... tuttojuve.com

Juventus, riflessioni in corso su Giuntoli: cosa può succedereAntonio Conte potrebbe essere soltanto un pezzo, per quanto importante, della rivoluzione che la Juventus sta pianificando al suo interno. Una rivoluzione profonda. calciomercato.com