calciomercato juventus apertura totale di dibu martinez

La Juventus si avvicina all’acquisto di Emiliano “Dibu” Martinez. Dopo aver ottenuto il via libera del portiere, la società sta negoziando con l’Aston Villa per definire il trasferimento. La trattativa è in corso, senza ulteriori dettagli sui termini economici. Martinez, attualmente in forza all’Aston Villa, avrebbe dato il suo consenso all’operazione. La squadra bianconera punta a concludere l’affare nel prossimo periodo di mercato.

Come raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la Juventus è sempre più vicina a Emiliano “Dibu” Martinez: ha strappato il sì del portiere e adesso deve trattare con l’ Aston Villa per chiudere l’affare. Dopo i contatti degli ultimi giorni, l’argentino è adesso pronto a firmare un contratto triennale fino al 2029, percependo uno stipendio nettamente inferiore a quello che attualmente guadagna in Premier League, di circa 7 milioni a stagione. La sua volontà è di concludere la carriera a Torino e vincere in bianconero, ed è disposto ad abbassarsi l’ingaggio e ad intervenire in prima persona nella trattativa per facilitare i dialoghi tra le parti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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