Calciomercato Inter Fabrizio Romano svela | Vicario ha dato apertura totale Martinez convince

Nel calciomercato dell'Inter, Fabrizio Romano ha riferito che Vicario ha manifestato disponibilità a trasferirsi e aspetta una risposta definitiva, mentre le possibilità di conferma di Sommer sono in diminuzione. Per quanto riguarda gli attaccanti, Martinez ha convinto i dirigenti e potrebbe rimanere in rosa per la prossima stagione. La situazione dei portieri resta quindi in evoluzione, con Vicario che si avvicina a una possibile firma.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter, il punto sui portieri per la nuova stagione: Vicario resta in attesa, calano le percentuali di permanenza per Sommer. L’ Inter si appresta a vivere settimane decisive per definire la gerarchia dei portieri in vista del prossimo anno. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza si trova davanti a un bivio strategico che coinvolge profili diversi ma tutti di alto livello. Da un lato c’è la pista che porta a un ritorno in Italia di Guglielmo Vicario, dall’altro la crescita esponenziale di Martinez, che sta scalando le gerarchie interne. Il tecnico Cristian Chivu sarà parte integrante di questa scelta: sono infatti già programmati dei meeting nelle prossime settimane per capire se affidare definitivamente le chiavi della porta a Martinez o se affondare il colpo per un nuovo titolare.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela: «Vicario ha dato apertura totale, Martinez convince» Le ultime news di calciomercato con FABRIZIO ROMANO Notizie correlate Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu MartinezMercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez Nico Gonzalez show, che... Calciomercato Inter, Fabrizio Romano conferma le voci: la dirigenza vuole Vicario come erede di Sommerdi Redazione Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza dei nerazzurri ha rotto gli indugi per la porta, puntando con decisione su Guglielmo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Romano svela: Mi risulta che l’Inter nel 26/27 giocherà con questo modulo; Calciomercato Milan, Moretto: Anche l’Inter è interessata a Koné del Sassuolo; Calciomercato Inter, Frattesi può partire: due club di Serie A su di lui; Inter, Muharemovic è l'obiettivo numero uno: il bosniaco vuole i nerazzurri ma c'è l'ostacolo Juventus. Solet l'alternativa. Romano riapre la pista Jones: Occhio all’InterSi preannuncia un’estate di movimenti anche a centrocampo per il mercato dell’Inter di cui parla il giornalista Fabrizio Romano con un focus su un nome in particolare: Vi dico attenzione a Curtis Jon ... passioneinter.com Romano: Bivio Inter: Vicario in standby. Occhio a Martinez: può cambiare status. E Sommer…Da Vicario a Martinez e Sommer: ecco come stanno le cose, le parole del giornalista sul suo canale YouTube ... msn.com Mercato, Inter inamovibile: questo giocatore non farà assolutamente parte della rosa 26/27 https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/mercato-inter-inamovibile-questo-giocatore-addio/ - facebook.com facebook Il brasiliano saluta dopo una sola stagione Lo scenario #calciomercato #Inter #LuisHenrique x.com