Calciomercato Inter Fabrizio Romano svela | Vicario ha dato apertura totale Martinez convince

Da internews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato dell'Inter, Fabrizio Romano ha riferito che Vicario ha manifestato disponibilità a trasferirsi e aspetta una risposta definitiva, mentre le possibilità di conferma di Sommer sono in diminuzione. Per quanto riguarda gli attaccanti, Martinez ha convinto i dirigenti e potrebbe rimanere in rosa per la prossima stagione. La situazione dei portieri resta quindi in evoluzione, con Vicario che si avvicina a una possibile firma.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter, il punto sui portieri per la nuova stagione: Vicario resta in attesa, calano le percentuali di permanenza per Sommer. L’ Inter si appresta a vivere settimane decisive per definire la gerarchia dei portieri in vista del prossimo anno. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza si trova davanti a un bivio strategico che coinvolge profili diversi ma tutti di alto livello. Da un lato c’è la pista che porta a un ritorno in Italia di Guglielmo Vicario, dall’altro la crescita esponenziale di Martinez, che sta scalando le gerarchie interne. Il tecnico Cristian Chivu sarà parte integrante di questa scelta: sono infatti già programmati dei meeting nelle prossime settimane per capire se affidare definitivamente le chiavi della porta a Martinez o se affondare il colpo per un nuovo titolare.🔗 Leggi su Internews24.com

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