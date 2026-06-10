Calciomercato Inter | il punto tra obiettivi in entrata e possibili cessioni

Notizia in breve

L'Inter sta negoziando con diversi giocatori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sul fronte delle cessioni, alcune trattative sono ancora in corso per liberare spazio e budget. La squadra è attiva sia nel tentativo di acquisire nuovi talenti, sia nel valutare le partenze di alcuni calciatori. La strategia riguarda sia le operazioni di mercato ufficiali sia le trattative informali tra club. La finestra di mercato rimane aperta e le decisioni sono ancora in fase di definizione.