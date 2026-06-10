Calciomercato Inter | il punto tra obiettivi in entrata e possibili cessioni
L'Inter sta negoziando con diversi giocatori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sul fronte delle cessioni, alcune trattative sono ancora in corso per liberare spazio e budget. La squadra è attiva sia nel tentativo di acquisire nuovi talenti, sia nel valutare le partenze di alcuni calciatori. La strategia riguarda sia le operazioni di mercato ufficiali sia le trattative informali tra club. La finestra di mercato rimane aperta e le decisioni sono ancora in fase di definizione.
L’Inter continua a lavorare su più fronti in vista della prossima stagione con la dirigenza impegnata sia sul mercato in entrata che in uscita. Tra i principali obiettivi c’è sicuramente Marco Palestra dell’Atalanta, profilo scelto come principale sostituto di Dumfries. L’offerta presentata è importante: 45 milioni più il cartellino di Cocchi come contropartita tecnica. Una scelta che non nasce soltanto dalla volontà di abbassare il costo dell’operazione, ma anche dalla convinzione dell’Inter sul valore del giovane talento. L’Atalanta, tuttavia, prende tempo e valuta eventuali inserimenti dalla Premier League. Il Newcastle è già fuori dopo il rifiuto del giocatore, mentre resta da monitorare la posizione del Manchester City. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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