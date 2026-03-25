Durante la sessione di calciomercato estivo, la squadra nerazzurra sta programmando un aggiornamento della rosa con vari cambiamenti. Sono previste modifiche tra i pali e possibili arrivi nel reparto offensivo, mentre alcune cessioni sono state annunciate. La squadra si sta preparando a rinnovare l’organico in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano un profondo restyling dell’undici titolare tra nuovi innesti e possibili cessioni eccellenti. La prossima estate segnerà un punto di svolta per la compagine meneghina. Secondo le ultime analisi di mercato, la Beneamata si appresta a vivere una fase di profonda trasformazione che potrebbe coinvolgere ogni reparto. Come sottolineato da Sport Mediaset, la dirigenza di Viale della Liberazione sta valutando numerose situazioni sia in entrata che in uscita, con la possibilità di assistere a una vera e propria ristrutturazione della formazione tipo. I profili per la porta e la difesa. Tra i pali, il nome più caldo sul taccuino dei nerazzurri è quello di Guglielmo Vicario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, rivoluzione estiva tra i pali e possibili nuovi innesti in attacco: il punto

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