Calcio giovanile | 400 atleti per il Memorial Mattia Fracassi
Oltre 400 giovani calciatori hanno partecipato al Memorial Mattia Fracassi, evento che si è svolto negli ultimi giorni. La manifestazione ha visto un incremento della durata prevista, raddoppiando il tempo originale. Oltre alle squadre locali dell’Aquila, sono arrivate formazioni da altre regioni italiane, ampliando così il numero di partecipanti e il coinvolgimento complessivo.
Come ha fatto l'evento a raddoppiare la durata prevista?. Quali squadre parteciperanno oltre quelle della provincia dell'Aquila?. Chi coordina tecnicamente le gare tra i 400 atleti?. Come verrà trasformato il lutto in un appuntamento sportivo fisso?.? In Breve Torneo esteso a 20 e 21 giugno 2026 allo stadio Manfredo Profeta. Partecipazione di oltre 400 atleti tra categorie Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini. Organizzazione curata da Beniamino Cerasani e tecnici coordinati da Antonio Margiotta. Collaborazione con il CSI di Luca Tarquini e patrocinio del sindaco Antonio Cerasani. Oltre 400 giovani calciatori scenderanno in campo a San Benedetto dei Marsi per il primo Memorial Mattia Fracassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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