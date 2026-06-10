Calcio giovanile | 400 atleti per il Memorial Mattia Fracassi

Notizia in breve

Oltre 400 giovani calciatori hanno partecipato al Memorial Mattia Fracassi, evento che si è svolto negli ultimi giorni. La manifestazione ha visto un incremento della durata prevista, raddoppiando il tempo originale. Oltre alle squadre locali dell’Aquila, sono arrivate formazioni da altre regioni italiane, ampliando così il numero di partecipanti e il coinvolgimento complessivo.