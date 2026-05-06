Memorial David Tosti a Fiumicino il torneo giovanile di calcio a 5

Il 17 maggio si svolgerà presso il campo sportivo “Piero Garbaglia” di Fiumicino il torneo giovanile di calcio a 5 denominato “Memorial David Tosti”. La manifestazione coinvolgerà le categorie Under 13 e Under 15 ed è patrocinata dal Comune di Fiumicino. L’evento è organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Futsal 1926. La competizione si concluderà alla fine dello stesso mese.

Fiumicino, 6 maggio 2026 – Il 17 maggio prenderà il via, presso il campo sportivo “Piero Garbaglia”, il torneo giovanile di calcio a 5 categorie U13 e U15, “ Memorial David Tosti ”, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’ ASD Futsal 1926. Il torneo si concluderà il 14 giugno e prevede la partecipazione di squadre suddivise in quattro gironi all’italiana, con successive semifinali e finali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire le relazioni sociali tra i giovani, offrendo un’occasione concreta di aggregazione e condivisione, lontano dai dispositivi digitali e promuove valori come l’ amicizia, il rispetto, la lealtà e lo spirito di squadra.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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