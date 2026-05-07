Memorial Mimino Pedace calcio giovanile e solidarietà per la ricerca

Dal 8 al 10 maggio all’Heffort Sport Village di Parabita si terrà la quinta edizione del Memorial Mimino Pedace, dedicato al calcio giovanile. L’evento coinvolge diverse squadre di ragazzi e ha anche uno scopo solidale, contribuendo a sostenere la ricerca. La manifestazione si svolge ogni anno e richiama partecipanti e spettatori da diverse zone della regione.

LECCE – Calcio giovanile, memoria e solidarietà si incontrano nella quinta edizione del Memorial Mimino Pedace, in programma dall’8 al 10 maggio all’Heffort Sport Village di Parabita.Il torneo è riservato alle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti e coinvolgerà giovani.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Memorial David Tosti, a Fiumicino il torneo giovanile di calcio a 5Fiumicino, 6 maggio 2026 – Il 17 maggio prenderà il via, presso il campo sportivo “Piero Garbaglia”, il torneo giovanile di calcio a 5 categorie U13... Calcio giovanile e solidarietà. Zibido, la prima volta della Yes CupAl via la quinta edizione di Yes Cup, torneo internazionale di calcio under 19 omologato Figc, che si svolgerà fino al 5 aprile in sedici Centri...