Banco Latino si gioca l' accesso alla finale della Coppa di Lega Edo Gori
Martedì sera al Buitoni si svolge la semifinale di ritorno della Coppa di Lega “Edo Gori” tra Banco Latino e Penna. La squadra di casa cerca di ottenere il passaggio alla finale, dopo aver disputato la gara di andata. L'incontro rappresenta l'ultimo step prima della conquista di un posto nella finalissima del torneo. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione tra le due formazioni.
Arezzo, 25 aprile 2026 – . Martedì sera al Buitoni la semifinale di ritorno contro il Penna. Una notte decisiva, una partita che vale una stagione. Il Banco Latino torna in campo martedì 28 aprile alle ore 21.15 allo Stadio Buitoni di Sansepolcro per la semifinale di ritorno della Coppa di Lega “Edo Gori” contro il Penna, dopo l’1-1 maturato nella gara di andata. Per la squadra biancoazzurra si tratta di un appuntamento che si inserisce in un percorso di crescita importante: dopo la vittoria del titolo di Campioni Provinciali nel 2024 e della Supercoppa Provinciale nel 2025, il Banco Latino si gioca ora l’accesso alla finale di una delle competizioni più sentite del panorama amatoriale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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