Borsa di studio Edo Gori le premiazioni

Da arezzonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si sono svolte le premiazioni della ventesima edizione della borsa di studio Edo Gori, dedicata agli studenti delle scuole primarie di Arezzo. L’evento si è tenuto nel quartiere di Porta Santo Spirito, con la partecipazione di bambini e famiglie. La cerimonia ha celebrato i giovani talenti che hanno mostrato il loro modo speciale di vivere e apprendere. La borsa di studio riconosce l’impegno e la creatività dei bambini nelle scuole della città.

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Ci sono emozioni che solo gli occhi dei bambini sanno raccontare. Il quartiere di Porta Santo Spirito ha annunciato la premiazione della ventesima edizione della borsa di studio Edo Gori, iniziativa dedicata agli alunni delle scuole primarie della città di Arezzo e al loro modo unico di vivere e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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