Borsa di studio Edo Gori le premiazioni

Notizia in breve

Si sono svolte le premiazioni della ventesima edizione della borsa di studio Edo Gori, dedicata agli studenti delle scuole primarie di Arezzo. L’evento si è tenuto nel quartiere di Porta Santo Spirito, con la partecipazione di bambini e famiglie. La cerimonia ha celebrato i giovani talenti che hanno mostrato il loro modo speciale di vivere e apprendere. La borsa di studio riconosce l’impegno e la creatività dei bambini nelle scuole della città.