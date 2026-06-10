Calciatore della Salernitana sospeso cautelarmente per doping | decisione del TNA
Il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto una sospensione cautelare per il calciatore della Salernitana Vladimir Golemic. La decisione è arrivata in seguito a un procedimento avviato per presunto uso di sostanze vietate. La sospensione ha effetto immediato e durerà fino a ulteriori valutazioni. Il calciatore non potrà partecipare alle attività sportive ufficiali durante il periodo di sospensione. Nessun dettaglio sui risultati delle analisi o sulle sostanze coinvolte è stato reso pubblico.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sospensione cautelare per Vladimir Golemic. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha accolto l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping, disponendo il provvedimento nei confronti del difensore serbo, attualmente in forza alla Salernitana e con il contratto in scadenza a giugno. Il calciatore avrà ora la possibilità di difendersi dalle accuse formulate nei suoi confronti nell’ambito del procedimento avviato dagli organi competenti. Nel comunicato diffuso da NADO Italia si legge che il Tribunale Nazionale Antidoping “ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Vladimir Golemic per la violazione degli articoli 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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