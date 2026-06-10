Calciatore della Salernitana sospeso cautelarmente per doping | decisione del TNA

Notizia in breve

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto una sospensione cautelare per il calciatore della Salernitana Vladimir Golemic. La decisione è arrivata in seguito a un procedimento avviato per presunto uso di sostanze vietate. La sospensione ha effetto immediato e durerà fino a ulteriori valutazioni. Il calciatore non potrà partecipare alle attività sportive ufficiali durante il periodo di sospensione. Nessun dettaglio sui risultati delle analisi o sulle sostanze coinvolte è stato reso pubblico.