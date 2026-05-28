Un calciatore coinvolto in una rissa in campo è stato sospeso e dovrà scontare la sanzione tra gli arbitri. Durante l’episodio, ha spinto l’arbitro facendolo cadere. La decisione non prevede uno sconto, ma una possibilità di riparare l’errore attraverso un percorso con gli ufficiali di gara. La sospensione resterà in vigore fino al completamento di questa fase.

Aveva spintonato l’arbitro fino a farlo cadere. Ora ripartirà proprio dagli arbitri. Non uno sconto, ma una seconda possibilità. Un calciatore del 2009 del River Delfini, fermato per due anni e sei mesi dopo la gara Under 17 contro il Pietracuta, inizierà dalla prossima stagione sportiva un percorso rieducativo nella sezione Aia di Rimini, guidata dal presidente Marco Guitaldi (nella foto). La sanzione non viene cancellata: metà resta stop dal campo, l’altra metà diventa un impegno obbligatorio, 455 ore con i fischietti riminesi. La vicenda nasce dalla partita River Delfini-Pietracuta, finita 4-5 e disputata il 24 aprile. Secondo il giudice sportivo, dopo la convalida di una rete avversaria il giovane avrebbe partecipato all’accerchiamento minaccioso del direttore di gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa in campo, calciatore sospeso. Sconterà la ‘pena’ tra gli arbitri

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FOLLE RISSA IN CAMPO A FINE PARTITA, INTERVIENE LA SICUREZZA: IL MOTIVO

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