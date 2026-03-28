Un calciatore del Napoli, attualmente in prestito alla Carrarese, ha deciso di lasciare la nazionale italiana per unirsi a quella albanese. La sua scelta significa che non indosserà più la maglia dell’Italia in futuro. La decisione riguarda il giovane talento del club partenopeo, che ha optato per rappresentare l’Albania nelle competizioni internazionali.

Il centrocampista azzurro Luis Hasa, attualmente in prestito alla Carrarese, ha deciso di accettare la convocazione dell'Albania dove aver militato nelle nazionali italiane Under 18, 19, 20 e 21 Non ci sarà più la maglia dell'Italia nel futuro del giovane talento del Napoli, attualmente in prestito alla Carrarese, Luis Hasa. Il centrocampista classe 2004, nato a Sora, ha infatti deciso di accettare la convocazione della nazionale albanese, il Paese d’origine dei suoi genitori. La scelta, riferisce Sky Sport, è stata ufficializzata anche dalla Fifa sulla piattaforma relativa ai cambi di federazioni internazionali dei tesserati.... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Un calciatore del Napoli lascia la nazionale italiana e sceglie quella albanese: la decisione

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