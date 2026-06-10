Cal Crutchlow tornerà in pista anche a Brno, dove sarà chiamato ancora una volta a vestire i colori del team Honda LCR in sostituzione di Johann Zarco. La squadra diretta da Lucio Cecchinello ha confermato la presenza del collaudatore britannico per il fine settimana del Gran Premio della Cechia, proseguendo così una collaborazione resa necessaria dal lungo percorso di recupero del pilota francese. La decisione era ampiamente attesa alla luce delle condizioni fisiche di Zarco, ancora alle prese con le conseguenze del grave incidente avvenuto durante la ripartenza del Gran Premio di Catalogna. Nella carambola scatenatasi alla prima curva del circuito di Barcellona, il francese è rimasto coinvolto in un contatto multiplo che gli ha provocato lesioni particolarmente serie alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cal Crutchlow sostituirà Johann Zarco anche a Brno in sella alla Honda LCR

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Crutchlow al posto di Zarco a Mugello Ruben dice la sua!

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