Il team LCR ha comunicato che Cal Crutchlow sostituirà Johann Zarco, infortunato, durante il Gran Premio d’Italia al Mugello. La gara si svolge come settimo round del campionato MotoGP 2026. Crutchlow tornerà in pista dopo aver preso parte a precedenti stagioni e si unisce alla squadra per questa gara. La decisione è stata presa per coprire l’assenza di Zarco, che non potrà partecipare a causa di un infortunio.

Il team LCR ha annunciato finalmente il nome del pilota che prenderà il posto dell’infortunato Johann Zarco questo weekend al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La squadra satellite della Honda ha scelto di schierare il veterano britannico Cal Crutchlow al fianco del rookie brasiliano Diogo Moreira almeno per l’evento toscano, anche se lo stop del pilota francese si preannuncia molto lungo. Zarco ha riportato infatti nella brutta caduta di Barcellona la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio, del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, il team LCR richiama Cal Crutchlow per sostituire l’infortunato Zarco al Mugello

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