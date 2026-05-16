Johann Zarco | Quando ho lasciato Ducati per Honda pensavo fosse l’inizio della fine Mi sbagliavo

Johann Zarco si apre in un'intervista a Fanpage.it, condividendo alcuni momenti chiave della sua carriera. Ricorda il cambio di squadra da Ducati a Honda, che all’epoca aveva visto come un punto di svolta negativo, ma si è rivelato diverso. Racconta anche della vittoria a Le Mans, delle sfide legate alle doppiette e delle difficoltà del motociclismo francese. Inoltre, parla delle sue passioni per l’endurance e la musica, oltre a riflettere sui progetti futuri.

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