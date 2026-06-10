Due uomini sono stati arrestati a Cagliari per aver tentato di rubare uno scooter sul lungomare Poetto. I due pregiudicati avevano caricato il veicolo su un furgone quando sono stati scoperti. Lo scooter è stato poi restituito al proprietario.

Due arresti a Cagliari, dove due uomini sono stati fermati per tentato furto aggravato ai danni di un motociclo. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi sul lungomare Poetto, dove i sospetti sono stati individuati e bloccati dagli agenti dopo una segnalazione al 112 NUE. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la Sala Operativa ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di due persone sospette sul lungomare Poetto. I due, dopo aver tentato di caricare uno scooter su un furgone, hanno abbandonato il mezzo lungo la strada e si sono dati alla fuga a bordo del veicolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Cagliari, caricano uno scooter sul furgone al Poetto ma vengono scoperti: due pregiudicati inseguiti

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