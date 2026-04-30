Rubano uno scooter e lo caricano sul furgone sotto gli occhi delle telecamere | tre arresti

Tre persone sono state arrestate dopo aver rubato uno scooter e averlo caricato su un furgone. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze di alcune aziende della zona di Cene. Le immagini hanno documentato chiaramente il momento del furto e del caricamento, portando all'identificazione dei responsabili. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno eseguito gli arresti.

Cene. Hanno caricato su un furgone uno scooter parcheggiato sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza delle aziende della zona. Subito dopo si sono allontanati in direzione Seriate. I carabinieri della Sezione operativa di Bergamo, però, non li hanno persi di vista: il mezzo su cui viaggiavano era già attenzionato dopo un episodio simile avvenuto il mese scorso a Nembro, dove era stato segnalato il furto di un altro scooter. In quel caso non erano stati identificati i responsabili, ma il veicolo aveva attirato l’attenzione degli investigatori. Grazie anche alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, i militari hanno potuto documentare chiaramente il momento del furto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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