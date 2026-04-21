Due persone sono state fermate dopo aver tentato di rubare uno scooter caricandolo in auto. L’episodio è avvenuto tra Benevento e l’hinterland, dove il tentativo di furto è stato scoperto e fermato nel giro di poche ore. La refurtiva è stata recuperata e le persone coinvolte sono al momento sotto indagine. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo fallito e refurtiva recuperata nel giro di poche ore tra Benevento e l’hinterland. Un motorino rubato nel Rione Libertà è stato rinvenuto a Beltiglio di Ceppaloni dagli agenti della Polizia, che hanno anche identificato e denunciato due persone ritenute responsabili del furto. Secondo quanto ricostruito, i due – a bordo di un’auto – avrebbero sottratto il ciclomotore nel quartiere cittadino per poi tentare di allontanarsi rapidamente dalla zona. Determinanti per le indagini sono stati i filmati delle telecamere del Comune di Benevento, che hanno consentito agli agenti della Polizia di ricostruire con precisione i movimenti dei responsabili.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rubano scooter caricandolo in auto, ma vengono scoperti: due persone nei guai

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