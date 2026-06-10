Un velivolo tedesco P-180 ha sorvolato l’area di Ancona senza emettere segnali radio, attirando l’attenzione dei caccia NATO. Gli Eurofighter intervenuti lo hanno intercettato e hanno tentato di comunicare con l’equipaggio civile, ma senza successo. Il velivolo ha mantenuto il silenzio radio durante tutto il sorvolo. Non sono stati precisati i motivi del mancato contatto e l’obiettivo dell’operazione.

? Punti chiave? In Breve Due Eurofighter dell’Aeronautica Militare intercettano un P-180 silenzioso sopra Ancona dopo l’allarme NATO. Due caccia Eurofighter sono decollati d’urgenza martedì 9 giugno per intercettare un velivolo civile privato che ha interrotto ogni comunicazione radio mentre sorvolava l’Italia. L’operazione di massima allerta è stata coordinata dal comando NATO con sede in Spagna dopo che un aeromobile P-180 proveniente dalla Germania ha smesso di rispondere ai controlli radar. L’emergenza è scattata poco prima delle ore 18:30, quando la gestione del traffico aereo ha riscontrato l’improvviso silenzio radio del mezzo privato. Il Combined Air Operations Centre (CAOC) di Torrejón ha immediatamente disposto la procedura di emergenza per garantire la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia NATO intercettano un P-180 in silenzio radio sopra Ancona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Declassified: F-22 Raptors Eliminate Russian MiG-31 Foxhounds 220 Miles Off Diomede Islands

Notizie e thread social correlati

Aeronautica militare fa alzare due caccia, decollo immediato per identificare un aereo P-180 sopra AnconaDue jet dell'Aeronautica Militare sono decollati immediatamente per identificare un aereo P-180 sopra Ancona.

Allarme nei cieli di Ancona: due Eurofighter intercettano aereo "fantasma"Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono stati inviati in volo per intercettare un aereo privato proveniente dalla Germania, che aveva...

Temi più discussi: Francia intercetta 11 aerei russi nei cieli baltici; Un caccia della Nato abbatte un drone nello spazio aereo in Lettonia; La comparsa dei caccia russi Su-35 ha spinto gli aerei da combattimento della NATO a decollare all'istante.; Intercettazione storica in Letonia: la Nato abbatte un drone disperso.

Allarme nei cieli della Toscana, intercettato aereo fantasma: caccia decollati da GrossetoOperazione di sicurezza nei cieli italiani: è partita ieri quando due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Grosseto. A far scattare l'allarme e l'immediato i ... tg.la7.it

Caccia francesi della Nato hanno abbattuto un drone in LettoniaRoma, 8 giu. (askanews) – Caccia francesi impegnati nella missione Nato di pattugliamento aereo del Baltico hanno abbattuto con successo un drone entrato nello spazio aereo lettone. Lo hanno comunicat ... askanews.it