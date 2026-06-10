Aeronautica militare fa alzare due caccia decollo immediato per identificare un aereo P-180 sopra Ancona
Due jet dell'Aeronautica Militare sono decollati immediatamente per identificare un aereo P-180 sopra Ancona. L'intervento è avvenuto in risposta a un allarme di sorveglianza, senza che siano stati segnalati incidenti o situazioni di emergenza. I caccia hanno seguito l’aereo fino a quando non ha proseguito il volo senza ulteriori problemi. La manovra è durata pochi minuti e si è svolta senza complicazioni.
C’è stata un’operazione dell’aeronautica militare nel tardo pomeriggio di martedì 9 giugno quando due caccia Eurofighter sono decollati da Grosseto per identificare un velivolo civile privato, un P-180 proveniente dalla Germania che aveva perso il contatto radio. L’operazione di scramble si è conclusa positivamente nei pressi di Ancona. Missione dell'Aeronautica militare: aereo sospetto poi identificato Caccia in volo per identificare un P-180 Cos’è lo scramble e come funziona in Italia Missione dell’Aeronautica militare: aereo sospetto poi identificato È stato necessario l’intervento di due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per identificare un aereo sospetto che si aggirava nei cieli italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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