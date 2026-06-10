aeronautica militare fa alzare due caccia decollo immediato per identificare un aereo p 180 sopra ancona

Notizia in breve

Due jet dell'Aeronautica Militare sono decollati immediatamente per identificare un aereo P-180 sopra Ancona. L'intervento è avvenuto in risposta a un allarme di sorveglianza, senza che siano stati segnalati incidenti o situazioni di emergenza. I caccia hanno seguito l’aereo fino a quando non ha proseguito il volo senza ulteriori problemi. La manovra è durata pochi minuti e si è svolta senza complicazioni.