Caccia al cinghiale nel Lazio arriva la svolta | cosa cambia con le nuove regole

Il 10 giugno 2026 sono entrate in vigore nuove norme per la caccia al cinghiale nel Lazio. Le regole modificano le modalità di gestione e di tutela dell’attività venatoria nella regione. Non sono stati riportati dettagli specifici sulle limitazioni o sui permessi, ma si tratta di un aggiornamento ufficiale delle procedure in vigore. La normativa è stata pubblicata ufficialmente e applicata a partire dalla data indicata.

Roma, 10 giugno 2026 – Cambiano le regole per la gestione della caccia al cinghiale nel Lazio. Con l’approvazione del Collegato al Bilancio, la Regione ha introdotto una modifica al disciplinare che regola la gestione della specie: il documento potrà avere una validità massima di tre stagioni venatorie, mentre fino a oggi doveva essere rinnovato ogni anno. La novità riguarda soprattutto la programmazione dell’attività venatoria e la gestione delle aree vocate alla caccia al cinghiale. L’obiettivo indicato dalla Regione è semplificare le procedure amministrative e garantire maggiore continuità nel controllo del territorio. Il disciplinare non sarà più annuale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Caccia al cinghiale Stagione 2025/26 a Platania

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