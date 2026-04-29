Da oggi, le norme europee per il trasporto di animali domestici sono state aggiornate, introducendo nuove regole riguardanti l’identificazione e il passaporto europeo. Questi cambiamenti richiedono ai proprietari di pianificare con maggiore attenzione i viaggi con cani, gatti, furetti e volatili, anche se non si tratta di una riforma radicale. Le disposizioni si concentrano su un riordino delle procedure da seguire prima di partire con gli animali.

Non una vera e propria rivoluzione, ma di certo un riordino normativo che impone ai proprietari di gatti, cani, furetti e volatili domestici una programmazione attenta e anticipata del viaggio con i loro beniamini. Le nuove regole si sono rese necessarie in quanto, con la mobilità crescente dei pet, si sono verificate incongruenze tra i vari paesi membri nell’applicazione delle norme. La Commissione Europea è dunque intervenuta con lo scopo di uniformare la normativa rendendo più rigorosi i controlli al fine di prevenire la diffusione di malattie e zoonosi, lasciando comunque libertà di movimento. I destinatari. Dalle vacanze pet friendly al trasferimento per lavoro: le nuove regole riguardano tutti gli spostamenti non commerciali, cioè i viaggi non legati ad attività professionali (competizioni, esposizioni, eventi sportivi, vendita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le nuove regole per viaggiare con cani, gatti e altri animali domestici in Europa: ecco cosa cambia, dall’identificazione al passaporto

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