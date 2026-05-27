Auto si ribalta in autostrada tra Castellanza e Busto Arsizio | 39enne ferito e 4 chilometri di coda

Notizia in breve

Un'auto si è ribaltata nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada A8 tra Castellanza e Busto Arsizio, causando il ferimento di un uomo di 39 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia e si sono formate circa quattro chilometri di coda in direzione nord. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.