Auto si ribalta in autostrada tra Castellanza e Busto Arsizio | 39enne ferito e 4 chilometri di coda
Un'auto si è ribaltata nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada A8 tra Castellanza e Busto Arsizio, causando il ferimento di un uomo di 39 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia e si sono formate circa quattro chilometri di coda in direzione nord. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio sull'Autostrada A8, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione automobilistica in direzione nord. Un uomo di 39 anni è rimasto ferito a seguito del ribaltamento della propria vettura mentre percorreva il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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