Busetto revisione del processo rinviata a luglio | presa in esame la richiesta basata sulla prova regina L' avvocato | Abbiamo uno spiraglio

Notizia in breve

La revisione del processo è stata rinviata a luglio. La richiesta, basata sulla prova principale, è stata considerata inammissibile dalla Procura di Trento. L’avvocato ha dichiarato di vedere un possibile margine di manovra. La richiesta era stata presentata dal procuratore generale di Venezia, contestando un contrasto tra giudicati. La decisione definitiva sarà presa nel prossimo mese.