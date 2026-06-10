Busetto revisione del processo rinviata a luglio | presa in esame la richiesta basata sulla prova regina L' avvocato | Abbiamo uno spiraglio
La revisione del processo è stata rinviata a luglio. La richiesta, basata sulla prova principale, è stata considerata inammissibile dalla Procura di Trento. L’avvocato ha dichiarato di vedere un possibile margine di manovra. La richiesta era stata presentata dal procuratore generale di Venezia, contestando un contrasto tra giudicati. La decisione definitiva sarà presa nel prossimo mese.
MESTRE - La Procura di Trento ha giudicato inammissibile la richiesta di revisione processuale, fondata sul contrasto tra giudicati, depositata dal procuratore generale di Venezia, Filippo Prato, in merito alla vicenda giudiziaria di Monica Busetto, la Oss mestrina condannata a 25 anni di carcere per l'omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio, risalente al 20 dicembre 2012. L'udienza sul processo di revisione si è tenuta oggi, mercoledì 10 giugno, a porte chiuse a Trento. Se la richiesta del procuratore generale Prato è stata dichiarata sostanzialmente identica a quella rigettata due anni fa, la Corte d'Appello di Trento... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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