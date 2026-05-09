La difesa di Alberto Stasi ha annunciato l’intenzione di accelerare i tempi per presentare la richiesta di revisione del processo, dopo che un’indagine appena conclusa ha portato all’assoluzione dell’imputato principale nel caso di Garlasco. La nuova inchiesta, che ha coinvolto Andrea Sempio, ha escluso ogni coinvolgimento di Stasi nel delitto. I legali del sospettato intendono ora procedere con rapidità per ottenere una revisione giudiziaria.

Dato il quadro che viene fuori dall’inchiesta, appena chiusa, a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco e che scagiona Alberto Stasi, «la nostra intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l’istanza di revisione» del processo. Lo spiega l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Al momento, ha chiarito, «non è possibile prevedere una tempistica». Non sarà brevissima, non sarà entro fine mese, perché è necessario «leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta». Oggi la legale incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte. Bocellari ha raccontato che Stasi della nuova indagine, da quando è iniziata, ha saputo solo ciò che gli ha riferito lei passo passo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Delitto di Garlasco, la difesa di Stasi: "Acceleriamo il più possibile sulla richiesta di revisione del processo"

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