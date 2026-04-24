Garlasco Stasi non era sulla scena del delitto | si va verso la chiusura indagini possibile richiesta di revisione del processo

A pochi giorni dalla conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco, l'attenzione si concentra sull'indagato, un amico del fratello della vittima. Le autorità hanno affermato che l'indagato non era presente sulla scena del delitto, e si prevede che potrebbe essere richiesta una revisione del processo. La procura sta esaminando le prove raccolte, mentre si avvicina il momento in cui saranno prese decisioni ufficiali.

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello, Andrea Sempio. Oggi il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, incontrerà a Milano la procuratrice generale Francesca Nanni. Un incontro chiesto dalla procura di Pavia nei giorni scorsi e che potrebbe avere al centro proprio la chiusura indagini sul caso ma anche il tema della revisione del processo di Alberto Stasi, fidanzato della vittima al momento dell'omicidio e già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto avvenuto il 13 agosto 2007. Un giudizio passato...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo Delitto di Garlasco, attesa per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 06/03/2026 Notizie correlate Garlasco, nuovo colpo di scena su Stasi e Sempio: “La revisione del processo”Mattino Cinque dedica ormai da tempo uno spazio specifico al delitto di Garlasco, sotto la conduzione di Federica Panicucci, che si propone di far... Garlasco, l’avvocata di Stasi: «Se la consulenza cambia l’ora del delitto, allora Alberto esce dalla scena del crimine»Le ecchimosi e le abrasioni su braccia e gambe di Chiara Poggi, secondo le indiscrezioni sulla consulenza di Cristina Cattaneo, sarebbero i segni di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stasi non era sulla scena del crimine: i pm di Garlasco pronti a scoprire le carte dell'indagine; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Garlasco, Sempio andava sì o no a casa Poggi? Stasi: Quel cerchietto non è di Chiara; Garlasco in Tv, una testimonianza ignorata due anni dopo il delitto: Una persona davanti a casa Poggi in bicicletta. Il giallo del verbale mai depositato. Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello, Andrea Sempio. Oggi il procuratore ... ilmessaggero.it Garlasco, così Stasi e Sempio sarebbero esclusi. Il killer non conosceva Chiara così bene: nuova pistaContinuano le indagini sul delitto di Garlasco, un caso giudiziario sempre più intricato ed enigmatico. A distanza di quasi 19 anni dalla morte di Chiara Poggi non c’è ancora nessuna certezza sul kill ... affaritaliani.it Cronaca. Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in Procura - facebook.com facebook Per voi che seguite tutto su #garlasco vi consiglio questo libro della giornalista parlamentare del Tg1 Gianfranca Rondinelli (ricordiamo che il tg1 ha dato sempre per primo le notizie su Garlasco…) x.com