Auto fuori strada si ribalta e finisce in una scarpata | spavento per il conducente

Un incidente si è verificato questo pomeriggio sulla complanare della strada statale 7 vicino all'ex centro commerciale Auchan di Mesagne. Un'auto è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e ha finito la sua corsa in una scarpata. Il conducente ha riportato spavento ma non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

MESAGNE - Un altro incidente stradale si è verificato questo pomeriggio (30 aprile 2026) sulla complanare della strada statale 7, che collega Brindisi a Taranto, in prossimità dell'ex centro commerciale Auchan di Mesagne. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di una Fiat Panda avrebbe.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Auto finisce fuori strada e poi si ribalta: grave il conducente, illesi mamma e bambinoIl veicolo viaggiava in direzione di San Nicolò, sul posto gli agenti della polizia locale di Rottofreno, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e l'auto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Auto fuori strada si schianta contro gli alberi: 67enne ferito; Caprera, si sfiora la tragedia: auto fuori strada; Incidente sulla Cimina a Viterbo: auto fuori strada, un ferito; Tempio Pausania, auto esce fuori strada e si ribalta. Canaro (RO), auto fuori strada lungo l'argine del Po, morta una giovane donnaPer Rita Garofolini, 18enne nata a Ferrara e residente a Polesella, non c'è stato nulla da fare. Grave un'altra donna ... rainews.it Auto fuori strada si schianta contro gli alberi: 67enne feritoNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... ilpiacenza.it Canaro (RO), auto fuori strada lungo l'argine del Po, morta una giovane donna. Per Rita Garofolini, 18enne nata a Ferrara e residente a Polesella, non c'è stato nulla da fare. Grave un'altra donna. #IoSeguoTgr @TgrRai x.com Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, code sulla Cassia Nord Leggi qui https://www.tusciaweb.eu/2026/04/perde-controllo-dell-auto-finisce-strada-code-sulla-cassia-nord/ - facebook.com facebook