Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle auto finisce fuori strada sulla scarpata

Oggi, mercoledì 22 aprile, intorno alle 15, un incidente si è verificato lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza dell'uscita di Torricella. Un'auto è uscita dalla carreggiata e si è fermata sulla scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei conducenti coinvolti.

Incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza dell'uscita di Torricella. Oggi, mercoledì 22 aprile, intorno alle 15.30, un'auto è finita fuori strada terminando la corsa sulla scarpata sottostante la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: tir esce di strada e si ribalta Perugia, incendio su un mezzo pesante lungo il raccordo Perugia-BettolleMercoledì mattina, alle 6:15, un mezzo pesante che trasportava materiali edili è stato completamente avvolto dalle fiamme lungo il raccordo... Contenuti di approfondimento Operaio ANAS ferito lungo il raccordo Perugia-BettolleE' stato trasportato in codice rosso in ospedale con un trauma cranico un operaio Anas di 52 anni, investito da un'auto mentre stava lavorando con un collega alla pulizia del fosso lungo il raccordo ... rainews.it Scende dall’auto, viene travolto . La tragedia dopo l’incidente. Gravissimo un uomo di 47 anniVersa in condizioni disperate un quarantenne coinvolto in un drammatico incidente avvenuto intorno alle 19:20 di ieri, lungo il Raccordo Perugia-Bettolle. L’uomo - classe 1979 – è stato ricoverato in ... lanazione.it