Buonanotte caro Albert | la gravità in scena a Roma

Cosa: Lo spettacolo teatrale Buonanotte, caro Albert, un viaggio narrativo tra scienza, fisica e immaginazione per esplorare il concetto di gravità.. Dove e Quando: Al Teatro Villa Pamphilj di Roma, venerdì 12 giugno 2026 alle ore 18.30.. Perché: Per scoprire i misteri dell’universo in modo poetico e accessibile, unendo il rigore della storia scientifica all’emozione del linguaggio teatrale.. La complessa e affascinante natura dell’universo trova una nuova dimensione espressiva sul palcoscenico capitolino. Venerdì 12 giugno, le suggestive atmosfere del Teatro Villa Pamphilj faranno da cornice a Buonanotte, caro Albert, uno spettacolo inedito che promette di scardinare le barriere tra materie umanistiche e discipline scientifiche. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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