Presentazione del libro della buonanotte La basilica di Sant' Anastasia

Un nuovo libro dedicato alla Basilica di Sant’Anastasia è stato presentato recentemente. Questa chiesa si trova nel centro di Verona e rappresenta un esempio di architettura gotica italiana. La sua storia si estende per più di sette secoli, facendo di essa uno dei luoghi più significativi della città. La pubblicazione si propone di raccontare le caratteristiche architettoniche, gli aspetti storici e il ruolo religioso della basilica.

C’è un luogo nel cuore di Verona dove arte, fede e storia si incontrano da oltre sette secoli. È la Basilica di Sant’Anastasia, la più grande chiesa della città e uno dei massimi esempi di gotico italiano. Edificata a partire dal XIII secolo e consacrata nel 1471, Sant’Anastasia rappresenta.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sant'Anastasia, visita alla basilica che non c'èIntorno alla piazza, dentro i palazzi, tra storia della città e collezioni d’arte: Costruita in mezzo alla strada, anziché a fianco come tutte le... “La violenza non fa differenze”: a Sant’Agata Li Battiati la presentazione del libro di Patrick BattipagliaVenerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso il Teatro del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati, si terrà la presentazione del libro “La violenza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Presentazione del libro sono parte di me di Sergio Greco; Presentazione del libro Velate Trasparenze di Nicola Andreassi / Eventi; Presentazione del libro Vertigine di Nicola Ruganti; Forteguerriana, martedì 21 aprile si parla dell’artista Corrado Zanzotto con la presentazione del libro di Andrea Nannini. Al Quartiere Cristo arriva Ciccio Marescalco: presentazione del libro sui Grigi e pranzo con il bomberALESSANDRIA - Sabato 25 aprile, in occasione della Festa di Primavera al Quartiere Cristo, la Soms ospiterà un appuntamento dedicato al mondo grigio. Alle ... radiogold.it Presentazione del libro della buonanotte La basilica di Sant'AnastasiaC’è un luogo nel cuore di Verona dove arte, fede e storia si incontrano da oltre sette secoli. È la Basilica di Sant’Anastasia, la più grande chiesa della città e uno dei massimi esempi di gotico ... veronasera.it Presentazione del libro di Stefano Quaglierini @italian_wines con la collaborazione di Marco Seri @marco_seri_ La degustazione dei vini sarà accompagnata dal miele dei Monti Pisani @regina_di_noce - facebook.com facebook