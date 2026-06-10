Il 10 giugno si celebra Santa Diana degli Andalò, una religiosa nata a Bologna tra il 1201 e il 1204, morta nel 1236. La sua data di nascita non è certa. In questa giornata vengono condivise immagini e gif di auguri sui social network.

Si festeggia oggi 10 giugno Santa Diana degli Andalò. Originaria di Bologna, è stata una religiosa italiana che ha vissuto tra il 1201 (incerta la data di nascita) e il 9 gennaio 1236. Di famiglia nobile e politicamente attiva, fu folgorata dalla parole e dalle opere del Beato Reginaldo d’Orleans al punto di aiutarlo nell’acquisto della località di Vigne. I contrasti con la famiglia dopo essere stata accolta da Domenico di Guzman. La sua volontà di unirsi ai domenicani, dopo essere stata accolta da Domenico di Guzman, fu fortemente contrastata dalla famiglia che arrivò a rapirla ed a procurarle accidentalmente la rottura della costola. Nonostante ciò Diana riuscì a fuggire ed a recarsi all ‘Eramo di Ronzano dalle monache agostiniane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Diana, oggi 10 giugno: immagini e gif di auguri da inviare via social

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