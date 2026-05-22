Il 22 maggio si celebra Santa Rita da Cascia, nota anche come Margherita Lotti, religiosa italiana del monastero di Santa Maria Maddalena. Questa data è tradizionalmente dedicata agli auguri e alle manifestazioni di affetto rivolti a chi porta il suo nome. Molti condividono immagini e gif sui social per commemorare la santa e fare gli auguri a chi si chiama Rita. La festività si inserisce nel calendario di ricorrenze dedicate ai santi, con un’attenzione particolare a chi porta il suo nome.

Il 22 maggio si festeggia Santa Rita da Cascia al secolo Margherita Lotti, religiosa italiana del monastero eremitano di Santa Maria Maddalena. Beatificata da papa Urbano VIII nel 1628, è stata proclamata santa da papa Leone XIII nel 1900. Protettrice delle donne sposate infelicemente, casi disperati e apparentemente impossibili, protettrice dei serigrafi e copatrona di Napoli. Rita, la Santa degli impossibili e l’Avvocata dei casi disperati. La Santa degli impossibili e Avvocata dei casi disperati è nata a Roccaporena, frazione montagnosa a 5 chilometri da Cascia (in provincia di Perugia). I genitori, Antonio Lotti e Amata Ferri, la ebbero in età avanzata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Rita, oggi 22 maggio: immagini e gif di auguri da inviare via social

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