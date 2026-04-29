Buon onomastico Caterina | video e immagini di auguri da inviare via social

Oggi 29 aprile si celebra la ricorrenza di Santa Caterina da Siena, riconosciuta come patrona d’Italia, insieme a San Francesco d’Assisi, compatrono d’Europa, e alle infermiere, che la ricordano con vari messaggi e immagini da condividere sui social. La giornata è dedicata a questa figura religiosa, che viene onorata attraverso video e auguri inviati online. La festa coinvolge molte persone che partecipano a iniziative di ricordo e celebrazione.

Oggi 29 aprile si festeggia Santa Caterina da Siena patrona d’Italia con San Francesco d’Assisi, compatrona d’Europa e patrona delle infermiere. Religiosa, filosofa, teologa e mistica italiana canonizzata da Pio II nel 1461. Nel 1970 Paolo VI gli attribuì il riconoscimento di dottore della Chiesa. S. Caterina co-patrona d’Italia e delle infermiere. Promessa in sposa all’età di 12 anni Caterina si pentì dopo aver dato il consenso e riferì ai genitori di essersi promessa a Dio senza avere, però, la possibilità di versare una dote per ritirarsi in monastero. Per tale motivo fu messa in ‘quarantena’ dai genitori. Santa Caterina messa in quarantena dai genitori dopo aver detto no alle nozze.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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