A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, Cinecittà World organizza un evento per ricordarlo. La giornata prevede incontri con fan e momenti dedicati alla sua carriera, che ha lasciato un segno indelebile nel pubblico italiano. Il parco tematico si prepara a celebrare la figura del “gigante buono” con iniziative che coinvolgono anche ricostruzioni e proiezioni di alcuni dei suoi film più celebri.

Ci sono attori che appartengono al cinema e poi ci sono figure che, a un certo punto, scappano via dallo schermo e diventano parte della memoria sentimentale di un Paese. Bud Spencer è una di quelle. Non soltanto un interprete, non soltanto un volto gigantesco della commedia popolare italiana, non soltanto la metà di una delle coppie più amate della storia del nostro cinema insieme a Terence Hill. Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, è stato qualcosa di più raro: un personaggio capace di attraversare generazioni, famiglie, pomeriggi televisivi, battute ripetute a memoria, scene diventate rito collettivo. A dieci anni dalla sua scomparsa, quel vuoto resta ancora pieno di rumore, risate, nostalgia e gratitudine. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bud Spencer, dieci anni senza il gigante buono: Cinecittà World prepara l’abbraccio più grande

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Dieci anni senza Bud Spencer un ricordo indelebile

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C’era (anzi, c’è ancora) un mio amico romano che non tirava mai i cazzotti, troppa potenza. Tirava delle sventole a mano aperta che faceva volare la gente come Bud Spencer, credimi. Il danno era gravissimo, ma momentaneo e senza postumi perm x.com

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