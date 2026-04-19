Un rumorista per il cinema si occupa di creare suoni che devono sembrare naturali, spesso lavorando con oggetti di uso quotidiano. Tra le sfide principali c'è quella di far credere allo spettatore che i rumori siano autentici, senza che si percepisca la manipolazione. Tra i suoni più riconoscibili ci sono i colpi di scena di scene iconiche, come quelli di film ambientati in azioni di combattimento o di inseguimento. Entrare nel suo studio significa immergersi in un ambiente ricco di materiali diversi, da scarpe a oggetti di scena, necessari per realizzare i suoni delle scene.

Entrare nello studio di un rumorista è come attraversare lo schermo e finire dentro un film. Non perché ci sia un set allestito con luci e telecamere, ma perché tra centinaia di scarpe, appendiabiti arrugginiti e oggetti di ogni genere nascono i rumori delle pellicole del grande schermo. I foley artist, chiamati così dal nome di Jack Donovan Foley, pioniere americano del mestiere, sono artigiani del suono. Artisti che, in piccole stanze buie piene di cianfrusaglie, proiettano le pellicole da doppiare e riproducono (anche da seduti) i passi degli attori, i cigolii delle barche in balia delle onde e gli zoccoli del cavalli. “Un buon rumorista deve avere sensibilità, orecchio e passione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fare il rumorista per il cinema è difficile, dobbiamo illudere il pubblico che i suoni siano reali. Il rumore più iconico? I cazzotti di Bud Spencer e Terence Hill”: Marco Ciorba sul “foley artist”

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