Cinecittà World riapre con 40 attrazioni e il tributo a Bud Spencer
Cinecittà World riapre con 40 attrazioni, tra cui un tributo a Bud Spencer. Il parco di Castel Romano, vicino a Roma, si prepara ad avviare la stagione 2026. La riapertura è prevista a breve, con un'offerta rinnovata di attrazioni e spettacoli. La struttura si rivolge a visitatori di tutte le età e punta a incrementare le presenze durante i mesi estivi. La data ufficiale di apertura non è ancora stata comunicata.
Il polo dell'intrattenimento situato a Castel Romano, a breve distanza dalla capitale, si appresta a inaugurare la stagione calda 2026. Questa area ricreativa, nata per legare il mondo della celluloide al divertimento formato famiglia, rappresenta una realtà consolidata nel panorama del turismo nazionale. Molti visitatori giungono da fuori regione per esplorare i set cinematografici trasformati in giostre, i teatri di posa e le scenografie che ricalcano i grandi successi del grande schermo. Rome,Italy - June 2018: Statues Entrance Cinecitta World Funfair in Rome Italy L'offerta si articola su una superficie vasta, concepita per intercettare i gusti di un pubblico eterogeneo, dagli amanti dell'adrenalina pura agli appassionati di nostalgia legata alle pellicole del secolo scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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