Cinecittà World riapre con 40 attrazioni e il tributo a Bud Spencer

Notizia in breve

Cinecittà World riapre con 40 attrazioni, tra cui un tributo a Bud Spencer. Il parco di Castel Romano, vicino a Roma, si prepara ad avviare la stagione 2026. La riapertura è prevista a breve, con un'offerta rinnovata di attrazioni e spettacoli. La struttura si rivolge a visitatori di tutte le età e punta a incrementare le presenze durante i mesi estivi. La data ufficiale di apertura non è ancora stata comunicata.