Enzo Bucchioni ha commentato le differenze tra i due allenatori, sottolineando che Allegri si concentra sull’ottimizzazione delle risorse, mentre con Italiano, la rosa del Napoli avrebbe richiesto una rivoluzione. La discussione è avvenuta durante una trasmissione radiofonica, dove si è parlato delle strategie e delle scelte tecniche dei due allenatori. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali accordi o decisioni ufficiali relative alla panchina del club.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Enzo Bucchioni che mette in rilievo la differenza tra Massimiliano Allegri e V incenzo Italiano che era quasi in procinto di occupare la panchina del Napoli nella prossima stagione. Il giornalista ha riferito anche altro sul Napoli, i Mondiali di calcio e la Juventus. Queste le sua dichiarazioni: “Rumors sulla cessione di Vergara? Io lo terrei, è apparso nel nostro palcoscenico ed è diventato determinante. Il Napoli deve puntarci. Però voglio allargare il discorso. Dal momento in cui arriva Allegri, ottimizzatore di risorse, visto che ci sono tanti calciatori che tornano dal prestito, bisogna rivalutarli e rilanciarli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - Bucchioni: ”Allegri ottimizzatore di risorse, con Italiano la rosa del Napoli andava rivoluzionata”

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