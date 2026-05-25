Bucchioni analizza il post Conte | Addio pacifico Per il futuro dico no ad Allegri il Napoli prenda Italiano

Notizia in breve

Il giornalista ha commentato il post di Conte, definendo il suo addio come pacifico. Ha espresso preferenze per il futuro della squadra, indicando di essere contrario a una possibile conferma di Allegri e suggerendo di affidarsi a Italiano. Durante l'intervista radiofonica, ha approfondito le ragioni del divorzio con Conte e ha condiviso alcune ipotesi sulle possibili strategie per la prossima stagione.